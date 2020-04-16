الأمين العام للأمم المتحدة يشيد بإجراءات مصر لاحتواء كورونا

اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش، أمس الأربعاء، أن وحده لقاحا آمنا وفعالا، يسمح للعالم بالشعور بعودة الحياة إلى طبيعتها على صعيد وباء كورونا المستجد (كوفيد-19) آملا أن يتوافر قبل نهاية العام، مشيدا بالإجراءات التى اتخذتها مصر لاحتواء الفيروس ومواجهة تبعاته الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح جوتيريش خلال مؤتمر عبر تقنية الفيديو شاركت فيه حوالى خمسين دولة إفريقية أعضاء في المنظمة أن لقاحا كهذا "سينقذ ملايين الأرواح ومليارات لا تحصى من الدولارات".

ودعا جوتيريش إلى تسريع تطوير اللقاح وإتاحته للجميع. وشدد على أنه ينبغي أن يكون "عالميا ويسمح بالسيطرة على الجائحة".

وأضاف جوتيريش: "نحتاج إلى جهود طموحة لضمان نهج منسق ومتكامل من أجل اعتماد السرعة القصوى واتاحة هذا اللقاح على الصعيد للجميع بحلول نهاية العام 2020".

وقال جوتيريش إن النداء الذي وجهه في 25 مارس للتبرع بملياري دولار في إطار خطة إنسانية للأمم المتحدة للاستجابة للوباء سمح بجمع "20 %تقريبا" من هذا المبلغ.

وبفضل منظمة الصحة العالمية تمكنت الأمم المتحدة من تجهيز 47 دولة إفريقية بفحوصات لكشف الإصابات بكوفيد-19، حسبما أكد الأمين العام للأمم المتحدة.

من جهة أخرى، أشاد جوتيريش بجهود حكومات إفريقية عدة لتخفيف عواقب الجائحة.

واشاد جويتريش بالإجراءات التي أقبلت عليها الحكومة المصرية، معتبرا أنها تُعد مثالا على القيادة والتحرك المبكرين من أجل كبح انتشار كوفيد-19 والسيطرة عليه؛ وإعداد الشعب والاقتصاد ضد تبعاته، مشيرا إلي قيامها بخفض الضرائب على الصناعات.

كما أشاد جويتريش بأوغندا التي أرجأت دفع ضرائب لدعم المؤسسات التجارية وناميبيا التي وفرت مخصصات طارئة إلى العمال الذين فقدوا عملهم والرأس الأخضر الذي يوزع مساعدات غذائية.