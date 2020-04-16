مئات الروهينجا يتلقون المساعدة الطبية ببنجلاديش بعد قضاء شهرين في البحر

تقدم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وشركاؤها في بنجلاديش حاليا، بناء على طلب حكومة بنجلاديش، المأوى والمساعدة لقرابة 400 لاجئ من الروهينجا الذين تم إنزالهم من قارب في خليج البنغال صباح اليوم الخميس، حسبما جاء في بيان صحفي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وذكرت المفوضية أنها علمت ممن على متن القارب، أن حوالي 30 لاجئا آخرين ربما يكونوا ماتوا في البحر، حيث نفد الطعام والماء والوقود من القارب خلال رحلة استمرت ما يقرب من شهرين في البحر.

يشار إلى أن هناك عددا كبيرا من النساء والأطفال من بين الناجين، جميعهم في حالة وهن، ويعاني العديد منهم من الجفاف وسوء التغذية ويحتاجون إلى رعاية طبية فورية.

وتم نقل المجموعة إلى مرافق طبية مخصصة لهم في نايابارا وأوكيا في مدينة كوكس بازار حيث يتلقون الرعاية الطبية ومساعدات أخرى.

وتماشيا مع الإجراءات المعمول بها والامتثال للتوجيهات الحكومية لجميع الأفراد الذين يدخلون بنجلاديش، سيخضع جميع الوافدين لفحص طبي شامل وسيتم متابعتهم وإيداعهم الحجر الصحي الأسبوعين المقبلين.

ورغم تداول بعض التقارير الإعلامية التي تزعم أن المجموعة قد تكون مصابة بكوفيد - 19، لا يوجد حاليا دليل يثبت ما ورد في هذه التقارير.