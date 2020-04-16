المنياوي: استكمال الدوري قرار «غير رحيم»

يرفض صبري المنياوي، مدير الكرة بالاسماعيلي، فكرة استكمال الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز، والمتوقف بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19»، مشيرًا إلى أن مقترح تقليص عدد الأجانب في الدوري المصري صائب.

وقال المنياوي في تصريحات تفلزيونية عبر قناة «أون تايم سبورتس»: «الجميع ينتظر القرار الذي ستتخذه أندية أوروبا، في رأيي إن استكمال الموسم قرار غير رحيم باللاعبين».

وأضاف مدير الكرة بنادي الإسماعيلي: «نحن نواجه وباء عالمي، الموقف سيئ على المستوى العالمي، لن نستطيع العودة قبل شهر رمضان، وبالتالي فستؤجل العودة إلى ما بعد رمضان، وقت طويل بدون تدريب للاعبين، فكم شهر سيحتاج اللاعبون للتحضير لاستكمال الموسم، وأي عقلية تقول أن يتلاحم الموسم الحالي مع المقبل؟».

وحول مقترح تقليص الأجانب، قال: «أوافق عليه تمامًا، لأن زيادة عدد الأجانب لا يفيد المنتخب الوطني، اللاعيبن المحترفين لا يضيفون للدوري المصري، الأفضل منح فرصة للمحليين لاكتساب خبرات تعود بالنفع على المنتخب».

وأتم المنياوي تصريحاته بالحديث عن تخفيض العقود في النادي، حيث قال: «منتظرين اتحاد الكرة، واتحاد الكرة منتظر قرار رسمي من فيفا، ما سيتم الإعلان الرسمي عنه سيتم تطبيقه، أما نسبة المشاركة فتلك مشكلة أخر، أي لاعب لن يستطع لعب 70% أو 75% من المباريات لن يحصل على جزء من عقده».