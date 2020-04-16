بوتين يرجئ التحضيرات للاحتفال بـ«عيد النصر» خلال الحرب العالمية الثانية المقرر في 9 مايو

قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين -اليوم الخميس- تأجيل التحضيرات للاحتفال بعيد النصر في الحرب الوطنية العظمى "الحرب العالمية الثانية" في 9 مايو المقبل.

وذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية أن بوتين قال - خلال اجتماع مجلس الأمن الروسي - "لتحضير عرض 9 مايو، يجب بدء تحضيره الآن، في هذه اللحظة. لكن المخاطر المتعلقة بالوباء، والذروة التي لم نتجاوزها بعد، لا تمنحني الحق بإجراء تحضيرات للاحتفال والفعاليات الأخرى".

وجاء قرار الرئيس الروسي على خلفية انتشار فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد 19 حيث أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في روسيا، تسجيل 3388 إصابة جديدة بالفيروس في 65 إقليماً من أقاليم البلاد، بينهم 1774 إصابة في العاصمة موسكو و272 حالة بضواحي العاصمة، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 24490 إصابة، حتى يوم أمس الأربعاء.