محمود الليثي يغني «أحنا اللي حظرنا الحظر» بفيلم «حظر تجول»

طرحت الشركة المنتجة لفيلم «حظر تجول»، مقطع للفنان محمود الليثي وهو يغني أغنية «أحنا اللي حظرنا الحظر»، على سطح إحدى العمارات، وسط أجواء ليلية هادئة، وذلك عبر صفحاتها الرسمية على موقع «فيسبوك».

«حظر تجول» تم الانتهاء من تصويره في أول فبراير 2020، ويتتبع الفيلم قصة "فاتن" بعد عشرين عامًا من خروجها من السجن، بسبب ارتكابها جريمةّ مريعة، ويعود الفيلم إلى خريف 2013 بعد قرار حظر التجوال بمصر، والذي أجبر فاتن على قضاء ليلتها عند "ليلى" والتي تعرضها لمحاكمة ثانية بحثاً عن اجابات لأسئلة مسكوت عنها، لتمر الليلة في محاولة كل منهما لتقبل الأخرى.

ويقوم ببطولة الفيلم إلهام شاهين وأمينة خليل وأحمد مجدي و محمود الليثي، والفلسطيني كامل الباشا، ومن تأليف وإخراج أمير رمسيس.