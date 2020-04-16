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كشف تقرير صحفي فرنسي، اليوم الأربعاء، عن قائمة تضم أسرع 10 لاعبين بالدوريات الخمس الكبرى بأوروبا، وجاء من بينهم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

وقامت صحيفة «لو فيجارو» الفرنسية، اليوم الأربعاء، بعمل تقرير يضم أسرع 10 لاعبين في الدوريات الخمس الكبرى، وجاء محمد صلاح في المركز الثامن.

وضمت القائمة النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم منتخب الديوك وباريس سان جيرمان وجاء في المركز الأول.

ترتيب أسرع لاعبي الدوريات الخمس الكبرى من وجهة نظر (لو فيجارو)...

المركز الأول: كيليان مبابي (باريس سان جيرومان).

المركز الثاني: (إينياكي ويليامز)

المركز الثالث: بير أوباميانج (أرسنال)

المركز الرابع: كريم بالعربي (بايرن ليفركوزن).

المركز الخامس: كايل والكر (مانشستر سيتي)

المركز السادس: ليروى ساني (مانشستر سيتي)

المركز السابع: كومان (بايرن ميونيخ)

المركز الثامن: محمد صلاح (ليفربول)

المركز التاسع: أدريزولا (بايرن ميونيخ)

المركز العاشر: ناتشو رودريجيز (ريال مدريد)