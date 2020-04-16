رئيس الفلبين يقرر الإبقاء على وزير الصحة بعد دعوات لتقديم استقالته

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أعلن قصر الرئاسة الفلبيني، اليوم الخميس، أن الرئيس رودريجو دوتيرتي قرر إبقاء وزير الصحة فرانسيسكو دوكي الثالث في منصبه رغم دعوات وجهها أعضاء مجلس الشيوخ إليه بالاستقالة جراء مزاعم بتعامله غير الكفؤ مع تفشي فيروس كورونا المستجد.

غير أن السكرتير التنفيذي سالفادور ميديالديا قال إن دوتيرتي أعرب عن تقديره للمبادرة التي قدمها 14 نائبا من أعضاء مجلس الشيوخ في الطلب من الرئيس بإعادة تقييم أداء دوكي.

وقال في رسالة نصية إلى الصحفيين: "قرر الرئيس بقاء وزير الصحة دوكي في منصبه. وأعرب أيضا عن تقديره لإيماءة أعضاء مجلس الشيوخ في منحه فرصة التفكير في خياراته بشأن أداء وزير الصحة".

وأوضح ميديالديا أن دوتيرتي يتوقع أن يعمل دوكي بشكل أكثر جدية لإثبات قدراته كوزير للصحة، حسبما ذكرت وكالة أنباء الفلبين.