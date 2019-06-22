مرتضى: تقليص المحترفين الأجانب «خراب بيوت» للأهلي والزمالك

وصف مرتضى منصور قرار اتحاد الكرة بتقليص عدد المحترفين الأجانب في قوائم الأندية بمثابة "خراب بيوت" للأهلي والزمالك.

وبرر مرتضى رأيه بقوله "خراب بيوت، نظرا لقيمة اللاعبين المتواجدين في صفوف الفريقين".

ويضم الأهلي بين صفوفه علي معلول، آليو ديانج، جونيور أجايي، جيرالدو وآليو بادجي، بينما يتواجد في صفوف الزمالك كل من الثنائي المغربي محمد أوناجم وأشرف بنشرقي، التونسي فرجاني ساسي، والكونغولي كابونجو كاسونجو.

في سياق متصل أضاف رئيس الزمالك عبر قناة ناديه "الكل يربطنا بصفقات وأسماء عديدة ولاعبين سعرهم يصل إلى أكثر من 60 مليون جنيه، وبسبب جنون الأسعار لن أضم لاعبا بأكثر من 5 ملايين جنيه".

وأتم تصريحاته "بدء من الموسم المقبل سنضم 3 أو 4 لاعبين من الناشئين للفريق الأول ومثلهم في الموسم التالي".