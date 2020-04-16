أوكرانيا والمتمردون الموالون لروسيا يجرون أول تبادل للأسرى هذا العام

تبادلت القوات الأوكرانية وجماعات متمردة موالية لروسيا، عشرات السجناء اليوم الخميس، في أول تبادل للسجناء يتم هذا العام، في ظل الجهود المتجددة لإنهاء الصراع قرب الحدود الروسية.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي تم تنصيبه العام الماضي، قد حددعلى رأس اولياته، إنهاء الصراع في منطقتي دونيتسك ولوهانسك على شرقي البلاد.

وقال مكتبه إنه "على الرغم من انتشار فيروس كورونا وبدء أزمة اقتصادية عالمية... يواصل زيلينسكي العمل من أجل السلام... وعودة المواطنين والأرض إلى أوكرانيا."

وأعلن الجانب الأوكراني أنه استقبل تسعة سجناء من المتمردين. وقالت الجماعة المتمردة في دونيتسك إنها استقبلت 10 سجناء آخرين من الجانب الأوكراني.

ولم يتم تأكيد أعداد السجناء في تبادل آخر تم مع جماعة متمردة في لوهانسك.

وكان قد تم تبادل سابق للسجناء مرتين في العام الماضي، لإطلاق سراح نحو 270 سجينا.

وكان الصراع اندلع قبل ستة أعوام عندما أطاحت أوكرانيا برئيسها الموالي لروسيا آنذاك.