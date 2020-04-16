النمسا تعتزم إجراء فحص فيروس كورونا لمن يعيشون أو يعملون في دور المسنين

قال وزير الصحة النمساوي ردولف انشوبير، اليوم الخميس، إنه سوف يتم إجراء فحص فيروس كورونا لـ 130 ألف شخص يعيشون ويعملون دور رعاية المسنين، وذلك لاحتواء تفشي الفيروس في مثل هذه الأماكن.

وقال انشوبير، في مؤتمر صحفي، موضحا سبب إجراء الاختبارات في جميع دور الرعاية الـ918: "هذه الأماكن تزداد فيها خطورة الإصابة بالفيروس".

وقد أكد الادعاء النمساوي -اليوم الخميس- أن دار رعاية في إقليم ستيريا يخضع للتحقيق بتهمة الإهمال الذي أدى للقتل، بعدما أفادت صحيفة كرونن تسايتونج أن 39 من طاقم العمل والمقيمين بالدار أصيبوا بفيروس كورونا، وتوفى ستة آخرون.

وقررت السلطات الصحية النمساوية أيضا توسيع الاختبارات لتشمل العاملين في مجال تجارة التجزئة.

وقد أعادت المحال الصغيرة فتح أبوابها هذا الأسبوع، بعدما دشنت الحكومة خطة تدريجية لتخفيف إجراءات الإغلاق، التي تم فرضها منذ منتصف أبريل الجاري.

وقد انخفضت الحصيلة اليومية لحالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا لنحو مئة هذا الأسبوع.