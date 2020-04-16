- ترامب يهدد بتعليق عمل الكونجرس حال عدم إقرار الشيوخ للتعيينات.. ومؤرخ أمريكي: لم يسبق لأي رئيس في تاريخ البلاد استخدام تلك السلطة

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، بتعليق عمل الكونجرس إذ لم يقر مجلس الشيوخ التعيينات التي أرسلها إليه ولم يصوت عليها أعضاؤه بعد، مؤكداً أن الدستور يسمح له بتعليق عمل السلطة التشريعية وإقرار هذه التعيينات بنفسه، وهو أمر لم يسبق لرئيس في تاريخ الولايات المتحدة أن فعله.

وقال ترامب خلال مؤتمره الصحفي اليومي في البيت الأبيض: "سأمارس صلاحياتي الدستورية في تعليق عمل الكونجرس بمجلسيه"، مضيفاً: "ربما لم يسبق أن حصل هذا الأمر، لكننا سنفعله".

وتابع: "أفضل أن لا أستخدم هذه الصلاحية"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وتوقع الرئيس أن تؤول الكلمة الفصل في هذه المسألة في نهاية الأمر إلى القضاء، قائلا: "على الأرجح سنتواجه في المحكمة وسنرى من سيربح".

وشدد ترامب على أن التعيينات العالقة في مجلس الشيوخ تنعكس سلبا على إدارة أزمة الوباء.

وفي الولايات المتحدة، لا بد للتعيينات التي يجريها الرئيس في المناصب الأساسية في البلاد، مثل مناصب الوزراء والسفراء وقضاة المحكمة العليا والمحاكم الفيدرالية، أن يوافق عليها مجلس الشيوخ حتى تصبح سارية.

لكنّ مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه حلفاء ترامب الجمهوريون، أرجأ كل جلساته العامة بسبب وباء كورونا حتى الرابع من مايو، وهو حالياً يجتمع حصراً في جلسات "إجرائية" لا يشارك فيها سوى عدد قليل من أعضائه. وتتيح هذه الجلسات تسيير عمل المجلس إلا أن أي قرار يصدر عنها لا بد وأن يتم بالإجماع وليس بالأكثرية، ما يعني أنه رهن بموافقة الأقلية الديمقراطية عليه.

وندد ترامب بـ"هذه الجلسات الإجرائية الوهمية"، معتبراً إياها "انتهاكا لواجب" المشرعين تجاه ناخبيهم الذين لا يستطيعون تحمل مثل هذا الأمر خلال هذه الأزمة".

وحض ترامب زعيم الأكثرية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل على تعليق كل جلسات المجلس حتى يتمكن الرئيس من إقرار التعيينات بنفسه.

وفي الولايات المتحدة يمكن للرئيس أن يملأ الشواغر في المراكز الأساسية في البلاد من دون الحاجة لمصادقة مجلس الشيوخ على تعييناته إذا ما كان الكونجرس خارج دورة الانعقاد، وهو أمر تحول دونه حالياً الجلسات الإجرائية.

وسارع المؤرخ مايكل بيشلوس المتخصص في التاريخ الرئاسي الأمريكي إلى التعليق على تصريح ترامب بالقول في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "لم يسبق لأي رئيس في تاريخ الولايات المتحدة أن استخدم السلطة الدستورية لتعليق عمل الكونجرس".

ويمنح البند الثالث من المادة الثانية من الدستور الأمريكي رئيس البلاد صلاحية تعليق عمل مجلسي النواب والشيوخ إذا لم يتفقا على موعد لرفع دورة الانعقاد.