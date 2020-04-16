 فلسطين: 6 إصابات جديدة بكورونا ترفع الإجمالي إلى 294 إصابة - بوابة الشروق
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فلسطين: 6 إصابات جديدة بكورونا ترفع الإجمالي إلى 294 إصابة

رام الله - أ ش أ:
نشر فى : الخميس 16 أبريل 2020 - 10:01 ص | آخر تحديث : الخميس 16 أبريل 2020 - 10:01 ص

أفاد المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، اليوم الخميس، بتسجيل 3 إصابات جديدة في محافظة بيت لحم من الطواقم العاملة في مستشفى المطلع بالقدس المحتلة، وإصابة من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم ويعمل في قسم العناية المكثفة، وواحدة في العبيدية يعمل في قسم الكيماوي، وثالث لم يتم التعرف على مكان سكنه ما يرفع إجمالي الإصابات في فلسطين إلى 294 إصابة.

وذكرت مصادر طبية -وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- أن عدد المصابين ارتفع في مدينة القدس المحتلة إلى 81 إصابة بعد تسجيل 3 إصابات جديدة في حي جبل المكبر في المدينة.

وأظهرت نتائج العينات، التي أخذت من مخالطين في مدينة دورا بمحافظة الخليل، أنها سليمة ولم يتم تسجيل أي إصابات جديدة بينها.

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