مراكز طبية: إجراء مليون فحص للكشف عن كورونا في الدول الأفريقية

أعلنت المراكز الأفريقية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم الخميس، أنه سيتم إجراء مليون فحص في الأسابيع المقبلة في الدول الأفريقية لمساعدتها في تكثيف محاربتها لفيروس كورونا المستجد.

وقال جون نكينجاسونج، المراكز الأفريقية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، "هناك فجوة كبيرة في القارة بشأن الفحوص"، مشيرا إلى أن تحديد وتعقب هؤلاء المصابين سوف يكون نقطة رئيسية في منح أفريقيا "فرصة للقتال" لهزيمة الفيروس.

وأضاف: "على مدار الثلاثة أشهر أو الستة أشهر المقبلة، من المحتمل أننا بحاجة لـ50 مليون اختبار تقريبا.. غير أن رحلة الألف ميل تبدأ بميل.. دعونا نبدأ بأول ميل".

وتابع أن المراكز الأفريقية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها حصلت على مليون اختبار في ألمانيا وسوف توزعهم خلال اسبوع ونصف، وأعرب عن أمله في أن يشارك الشركاء في هذه الجهود.

وبحلول اليوم الخميس، كانت المراكز الأفريقية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها قد سجلت نحو 17200 حالة إصابة و910 وفاة في 52 دولة أفريقية من أصل 54 دولة.

يشار إلى أن مملكة ليسوتو الصغيرة وجزر القمر هما الدولتان الأفريقيتان الوحيدتان الخاليتان من فيروس كورونا.

وقال نكينجاسونج، إن دولة جنوب أفريقيا التي لديها أحد أكبر حالات الإصابة في أفريقيا حيث سجلت 2500 إصابة مؤكدة، أعلنت أنها أجرت نحو 80 ألف فحص حتى الآن في ظل "استراتيجيتها القوية لاجراء عمليات الفحص".

وأضاف أن دولا أخرى مثل إثيوبيا ونيجيريا لم تجر سوى 5 آلاف و6 آلاف فحص على التوالي.