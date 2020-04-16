يرفض خالد جلال المدير الفني لفريق إف سي مصر فكرة انتقال حسام عاشور لاعب الأهلي إلى صفوف الزمالك، بعد قرار القلعة الحمراء بالاستغناء عنه بنهاية الموسم الجاري.

قال جلال خلال استضافته عبر قناة النهار "ضد انتقال حسام عاشور للزمالك في هذه الفترة، إنه لاعب كبير ومميز، ولا يمرر أي كرة خاطئة".

وأضاف المدير الفني الأسبق للزمالك "تاريخ (عاشور) كبير جدا مع الأهلي، ومهم للغاية في صفوف فريقه، لذا من الأفضل إنهاء مشواره بصفوف الأهلي، وعليه أن يفعل مثل عماد متعب ومحمد أبو تريكة".

وانتقل خالد جلال للحديث عن التونسي فرجاني ساسي نجم خط وسط الزمالك، قائلا "أنا حزين من ساسي، فهو لا يقدم كل ما لديه، ويبخل بمجهوده على الفريق، بدليل أن مستواه هذا الموسم لا يقارن بأدائه الموسم الماضي تحت قيادة كريستيان جروس".

وأتم خالد جلال "فرجاني لم يقصر أثناء قيادتي للزمالك أواخر الموسم الماضي، إنه ركيزة مهمة، ولابد من بقائه مع الفريق".