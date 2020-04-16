محافظ مطروح: صرف مساعدات تكافل وكرامة من 25 منفذا بداية من السبت

قال خالد شعيب محافظ مطروح، أن بريد مطروح سيبدأ صرف مساعدات تكافل وكرامة، للمستحقين بدءا من يوم السبت المقبل الموافق 18 إبريل، وفقا للقواعد المنظمة حسب السن ونوع المعاش من خلال 25 منفذ صرف.

وأكد المحافظ، تقديم كافة التيسيرات للمستحقين، مع منع أي صور للتزاحم، وذلك من خلال 18 مكتب بريد و7 مدارس ومعاهد أزهرية على مستوي مراكز المحافظة لاستقبال المواطنين وفقا للإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها المحافظة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأوضح إبراهيم الشافعي مدير منطقة بريد مطروح، أن الصرف من مكاتب البريد، بالإضافة إلى المنافذ الأخرى بمدن المحافظة، وهي مدرسة طه ساطور بمرسى مطروح، مدرسة عادل الصفتي بمرسى مطروح، مدرسة العبور بحي الشروق، المعهد الأزهرى بعلم الروم، مدرسة الإعدادية بنات الضبعة، المدرسة الابتدائية بنين بسيدي براني، المعهد الأزهري بالنجيلة.