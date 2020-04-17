ميركل تؤكد دعمها الكامل لمنظمة الصحة العالمية في وجه انتقادات ترامب

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، دعمها الكامل لجهود منظمة الصحة العالمية، في أعقاب الانتقاد الحاد الذي وجهه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمنظمة.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتفن زايبرت، اليوم الخميس، إن ميركل أكدت خلال لقاء عبر دائرة تلفزيونية مغلقة (فيديو كونفرانس) بين رؤساء دول وحكومات مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، إنه لا يمكن التغلب على الوباء إلا من خلال رد قوي ومنسق على مستوى العالم.

وأضاف زايبرت اليوم بعد انتهاء اللقاء أن ميركل أعربت عن دعمها التام لمنظمة الصحة العالمية وكذلك لشركاء آخرين مثل "التحالف من أجل ابتكارات التأهب للأوبئة" (سي إي بي أي) والتحالف العالمي للقاحات (جي إيه في أي).

وتابع زايبرت بالقول إن المستشارة أشادت أيضا بمبادرة رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين بتنظيم مؤتمر إلكتروني للمانحين بشأن فيروس كورونا المستجد يوم 4 مايو المقبل.

وعلى خلفية التداعيات الاقتصادية العالمية للوباء، أوضح المتحدث أن المستشارة أشادت أيضا بالاتفاق الذي توصل إليه وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية في الدول الأعضاء بمجموعة العشرين بتأجيل سداد الديون بالنسبة للدول الأكثر فقرا، وأضافت أن ميركل ناقشت مع الحلفاء في مجموعة السبع الكبرى اتخاذ إجراءات أخرى محتملة.

وأضاف أن ميركل أكدت المسؤولية العالمية الخاصة بالوضع في أفريقيا وضرورة سرعة تقديم الدعم للدول الأفريقية.

يشار إلى أن واشنطن ألغت مؤخرا قمة كانت مقررة لمجموعة السبع الصناعية في الولايات المتحدة في يونيو القادم على خلفية أزمة كورونا.