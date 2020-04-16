الزراعة: إرسال سيارات محملة بالسلع إلى قرية صفط تراب الواقعة تحت الحجر الصحي

قال أحمد إبراهيم، المستشار الإعلامي لوزير الزراعة، إن الوزير السيد القيصر وجه بإرسال سيارات الوزارة لمنافذ السلع في قرية صفط تراب غدًا، منوهًا بأن هذه السيارات تحمل كل السلع التي تحتاجها القرية.

وأضاف «إبراهيم» في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» المُذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء أمس الأربعاء، أن الوزير تواصل مع أحد مصدري البطاطس، لإرسال 10 طن من البطاطس لأهالي القرية، بالتنسيق مع الدكتور طارق حلمي، محافظ الغربية.

وأكد على غلق حدائق وزارة الزراعة، سواء حدائق الحيوان أو الأسماك أو الأورمان، يوم شم النسيم، مطالبًا المواطنين بالتزام المنزل وعدم التوجه إلى الحدائق أو الأماكن العامة المزدحمة.

وأشار إلى توجيه وزير الزراعة بالتنسيق مع أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، بتصوير فيلم تسجيلي من حدائق الوزارة، لبثه على معظم القنوات في يوم شم النسيم، لتشجيع المواطنين على البقاء في المنزل، لمنع تفشي عدوى كورونا المستجد «كوفيد- ١٩».