 الزراعة: إرسال سيارات محملة بالسلع إلى قرية صفط تراب الواقعة تحت الحجر الصحي - بوابة الشروق
الخميس 16 أبريل 2020 4:24 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

الزراعة: إرسال سيارات محملة بالسلع إلى قرية صفط تراب الواقعة تحت الحجر الصحي

وزارة الزراعة
وزارة الزراعة
أسماء الدسوقي
نشر فى : الخميس 16 أبريل 2020 - 3:49 ص | آخر تحديث : الخميس 16 أبريل 2020 - 3:49 ص

قال أحمد إبراهيم، المستشار الإعلامي لوزير الزراعة، إن الوزير السيد القيصر وجه بإرسال سيارات الوزارة لمنافذ السلع في قرية صفط تراب غدًا، منوهًا بأن هذه السيارات تحمل كل السلع التي تحتاجها القرية.

وأضاف «إبراهيم» في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» المُذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء أمس الأربعاء، أن الوزير تواصل مع أحد مصدري البطاطس، لإرسال 10 طن من البطاطس لأهالي القرية، بالتنسيق مع الدكتور طارق حلمي، محافظ الغربية.

وأكد على غلق حدائق وزارة الزراعة، سواء حدائق الحيوان أو الأسماك أو الأورمان، يوم شم النسيم، مطالبًا المواطنين بالتزام المنزل وعدم التوجه إلى الحدائق أو الأماكن العامة المزدحمة.

وأشار إلى توجيه وزير الزراعة بالتنسيق مع أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، بتصوير فيلم تسجيلي من حدائق الوزارة، لبثه على معظم القنوات في يوم شم النسيم، لتشجيع المواطنين على البقاء في المنزل، لمنع تفشي عدوى كورونا المستجد «كوفيد- ١٩».


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك