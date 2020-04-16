 الأحزاب الإسرائيلية تفشل في التوصل إلى اتفاق لتشكيل تحالف حكومي قبل نهاية الموعد النهائي - بوابة الشروق
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الأحزاب الإسرائيلية تفشل في التوصل إلى اتفاق لتشكيل تحالف حكومي قبل نهاية الموعد النهائي


نشر فى : الخميس 16 أبريل 2020 - 1:01 ص | آخر تحديث : الخميس 16 أبريل 2020 - 1:01 ص

(د ب أ)

أخفق فريقا التفاوض الخاصة بالحزبين الكبيرين في إسرائيل في تشكيل ائتلاف حكومي قبل الموعد النهائي منتصف الليل (2100 بتوقيت جرينتش)، وأن مهمة تشكيل الحكومة على وشك أن تلقى على عاتق البرلمان.

وسيكون أمام أي مشرع "بالكنيست" 21 يومًا لنيل تأييد أغلبية من البرلمانيين الآخرين والحصول على فرصته في تشكيل الحكومة.

وتدفع هذه الخطوة بالبلاد للاقتراب بشكل متزايد من اجراء الانتخابات الرابعة منذ نيسان/أبريل 2019، وفي حال فشلت الأطراف سيتعين على إسرائيل التوجه إلى صناديق الاقتراع.

ويأتي هذا الفشل على الرغم من "التقدم الملحوظ" خلال الأيام القليلة الماضية الذي احرزه فريق حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو مع فريق تحالف أزرق أبيض لمنافسه الرئيسي بيني جانتس.

وبحسب تقارير إعلامية إسرائيلية، لا يزال فريقا التفاوض مستمرين في الاجتماع رغم انقضاء الموعد النهائي.


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