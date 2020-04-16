قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد اليوم الخميس إن البنك سيقوم بمساعدة اقتصاد منطقة اليورو لمواجهة أسوأ أزمة منذ عقود، واتخاذ المزيد من الخطوات لمساعدة المقرضين، وأنه يستعد لانكماش كبير في اقتصاد المنطقة، لكن هناك حاجة للمزيد من التعاون الدولي.

وأكدت لاجارد - أمام اللجنة الدولية للشؤون المالية والنقدية، حسب ما نقلته شبكة (بلومبرج) الإخبارية - أن مجلس إدارة البنك الأوروبي ملتزم بفعل "كل اللازم" في نطاق سلطته لدعم منطقة اليورو خلال تلك الأزمة، وأنه مستعد لزيادة برنامج مشترياته من الأصول وتعديله بالقدر اللازم، وطالما دعت الحاجة.

وأوضحت لاجارد: "بيانات منطقة اليورو، على الأخص نتائج المسوح الحديثة، بدأت في الكشف عن انخفاضات غير مسبوقة، تشير إلى انكماش كبير في إنتاج منطقة اليورو، وكذلك تدهور سريع لأسواق العمل".