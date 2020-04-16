مجموعة السبع تدرس إعادة الأنشطة الاقتصادية المغلقة بسبب كورونا

استعرض قادة مجموعة السبع، اليوم الخميس، الجهود المنسقة فيما بين دولهم لمكافحة وباء كورونا المستجد (كوفيد ـ 19) بصورة مشتركة منذ اجتماعهم السابق في 16 مارس الماضي وبحثوا الخطوات المقبلة لاستعادة الصحة والسلامة والرخاء لشعوبهم.

وذكر البيت الأبيض - في بيان اليوم - أن هذا جاء خلال اجتماع بتقنية الفيديو كونفرانس ترأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع قادة مجموعة السبع.

واتفق القادة على استمرار الالتزام باتخاذ كافة التدابير الضرورية على نحو منسق عالميا لمواجهة قوية لهذه الأزمة الصحية وما تسببت فيه من تداعيات إنسانية واقتصادية والسعي للتعافي القوي منها بصورة قابلة للاستدامة.

ونبه القادة إلى أن دول مجموعة السبع تساهم سنويا بأكثر من مليار دولار لمنظمة الصحة العالمية، كما تركزت المناقشة في معظمها على نقص الشفافية وسوء الإدارة الحاد للوباء من قبل المنظمة، وطالبوا بمراجعة دقيقة لها وبعملية إصلاحية بها.

وبحث القادة كذلك المشاركة في مجال الأبحاث العلمية لمواجهة الوباء ونشر نتائج تلك الأبحاث وإتاحة الدخول إلى أقوى الموارد الإليكترونية بما يساعد في ذلك.

كما ذكر القادة أنهم كلفوا حكوماتهم بالعمل سويا على إعداد اقتصاداتهم لإعادة فتح الأنشطة بصورة تحافظ على سلامة المواطنين وتسمح بإعادة النمو الاقتصادي في ظل أنظمة صحية مرنة وسلاسل إمدادات موثوق بها.