محافظ الفيوم: إجراءات لإحكام السيطرة على قدوم المواطنين من الخارج في شم النسيم

قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إنه اتخذ حزمة من القرارات الاحترازية؛ لمنع التجمعات داخل المحافظة خلال يوم شم النسيم، لافتًا إلى عرض هذه الإجراءات على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع المحافظين أمس الأربعاء.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، مساء أمس الأربعاء، أن الإجراءات سيتم تنفيذها من السبت المقبل ولمدة أسبوع؛ من أجل إحكام السيطرة على إقبال أي مواطنين من خارج الفيوم على الوصول إلى المحافظة.

وأشار إلى غلق كل الشواطئ العامة والخاصة والمؤجرة والحدائق والمتنزهات العامة والحدائق البينية في بعض الأماكن داخل المحافظة، معقبًا: «كل الأماكن ممنوعة بشكل تام بمنتهى الحسم».

ولفت محافظ الفيوم إلى غلق كل الطرق المؤدية إلى المناطق الجاذبة في المحافظة بشكل كامل، متابعًا أن الحركة ستكون مقتصرة على أهالي هذه المناطق، في نطاق السكن فقط.

وأكد على عدم السماح بالدخول إلى الأماكن السياحية، ذاكرًا أنه أجرى اتصالًا مع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار؛ لتقليل التواجد في الفنادق إلا للضرورة القصوى.

وكلّف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المحافظين خلال اجتماع المحافظين، أمس الأربعاء، بالغلق الكامل ودون تهاون لأية حدائق عامة أو متنزهات أو شواطئ، وأية أماكن قد تشهد تجمعات، وتشديد المتابعة في المحافظات الساحلية أو التي بها مراكب نيلية، وكذا الميادين العامة التي بها مناطق خضراء، وردع أية محاولة لمخالفة القرارات المتخذة، بأقصى درجات القوة، بالتعاون مع مديريات الأمن.