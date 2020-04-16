الدنماركيون يغنون للملكة في عيد ميلادها الثمانين

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شارك الآلاف من الدنماركيين –الكثير منهم عبر الإنترنت وآخرين في المتنزهات والشوارع وفي المنازل أو في المدارس- في الغناء بمناسبة عيد ميلاد الملكة مارجريت الثانية التي تبلغ الثمانين من العمر اليوم الخميس.

وبثت القناة التليفزيونية العامة الدنماركية (دي أر) في منتصف النهار (1000 بتوقيت جرينتش) لقطات للملكةوهي تشاهد الدنماركيين عبر البلاد وهم يغنون معا.

كانت الملكة ألغت الشهر الماضي جميع الفعاليات المقررة للاحتفال بعيد ميلادها الثمانين، على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت الملكة التي بدا عليها التأثر: "شكرا لكل الأغاني إنها تجربة رائعة حقا. لقد مست قلبي".

ومنذ مارس تقيم الملكة في عزلة ذاتية بقصر فريدنسبورج الواقع على بعد نحو 40 كيلومترا شمال كوبنهاجن.

وفي وقت سابق أوصت الملكة مارجريت الراغبين في تهنئتها بإرسال زهور التهنئة إلى المسنين الآخرين الذين يمرون بوقت عصيب خلال انتشار فيروس كورونا (كوفيد 9).