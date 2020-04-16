خبير: إيطاليا غير جاهزة لإعادة الفتح في خضم حالات الإصابة الضخمة بكورونا

حذر عالم فيروسات إيطالي كبير، اليوم الخميس، من أن بلاده "ليست جاهزة" لإنهاء حالة الإغلاق التي يتم تطبيقها للحد من تفشي فيروس كورونا، وأن أرقامها الرسمية للعدوى أقل من التقديرات بشكل كبير.

ويرجع الفضل للدكتور أندريا كريسانتي الأستاذ بجامعة بادوفا في مساعدة إقليم فينيتو بشمال البلاد في احتواء واحدة من مجموعات فيروس كورونا الأولى في إيطاليا، في بلدة فو الصغيرة.

وقال كريسانتي في مؤتمر عبر الفيديو مع جمعية الصحافة الأجنبية في إيطاليا إن "البلاد ليست مستعدة بالتأكيد لإزالة جميع القيود المفروضة".

وأوضح أن "الشئ الوحيد الذي اعتبره ضروريا ولم يتم اتخاذه، هو تقييم خطر إعادة الفتح"، ولا يمكن القيام بذلك، دون معرفة العدد الحقيقي لحالات العدوى اليومية الجديدة".

كانت وكالة الدفاع المدني قد أعلنت أن إيطاليا سجلت يوم الأربعاء زيادة يومية متدنية بشكل قياسي بلغت 6ر1% لحصيلة الإصابات بفيروس كورونا، لتبلغ 165 ألفا و155 حالة.

وقال كريسانتي إن "لديهم جبل جليدي خفي من الحالات (الإصابة)"، في إشارة إلى إقليم لومباردي الواقع في شمال البلاد ويضم ميلانو التي تعد بؤرة الوباء في إيطاليا.

وتفرض إيطاليا حالة إغلاق تام منذ 10 مارس، وتم تمديد القيود حتى 3 مايو المقبل، وتتعرض الحكومة لضغوط قوية من أجل تخفيف هذه القيود للتقليل من التأثير الاقتصادي للوباء.

وكان إقليما فينيتو ولومباردي قد طلبا استئنافا تدريحيا لقطاع الأعمال، اعتبارا من 4 مارس، على الرغم من التباعد الاجتماعي وإجراءات احترازية أخرى.