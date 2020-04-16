مساعد رئيس الوفد يتبنى مبادرة «هنقضي عليها» الشبابية لرفع الوعي المجتمعي

أعلن المهندس حازم الجندي، مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، عن تبنيه لمبادرة "هنقضي عليها"، الرقمية والتي أسسها مجموعة من الشباب المصري لدعم ومساندة الدولة المصرية في القضاء علي السلوكيات السلبية في المجتمع، وتعمل المبادرة الآن على مكافحة فيروس كورونا بنشر المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية ومكافحة نشر الشائعات والمعلومات المغلوطة عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

وقال الجندي، في بيان اليوم، إن تبنيه لهذه المبادرة يأتي من منطلق إيمانه بالشباب ودورهم في المجتمع ومساعدتهم على إثبات الذات والقيام بدور فاعل في بناء الدولة بما يدعم توجهات حزب الوفد والحكومة لدعم وتمكين الشباب، وتمنى من جميع الوطنيين المخلصين الاهتمام بدعم مثل تلك المبادرات المجتمعية.

وأوضح أن هذه المبادرة تستهدف رفع وعي المواطنين، والذي يمثل الرهان الأول في الفترة الحالية، لافتًا إلى أن المعركة الآن هي معركة وعي وضرورة الاعتماد على المصادر المرجعية الرسمية المحلية والعالمية في كافة ما ينشر، وضرورة وجود مثل تلك المنصات الرقمية لكشف الأكاذيب والشائعات المغرضة الهدامة التي تستهدف الدولة المصرية.

وتابع: "من أهم الموضوعات التي تستهدف المبادرة العمل عليها حاليًا أزمة فيروس كورونا المستجد، وأهم ما يميز المبادرة هو الاستعانة بأطباء ومتخصصين في مجالات مختلفة متعلقة لضمان وصول المعلومة الصحيحة بشكل علمي دقيق كما أنها تعمل على التوعية بجوانب متعلقة بالأزمة منها الجانب الاقتصادي والنفسي، وتوجه بالدعوة إلى كافة المتخصصين للمساهمة في تلك المبادرة الرقمية سواء بالفيديو أو المقالات العلمية لإثراء تلك المبادرة.

وقالت فاطمة عبدالهادي، مدير نادي يونسكو بناة المستقبل و مؤسس مبادرة طفل عربي واعي، مؤسسة المبادرة، إن هدفهم من وراء إطلاقها أن تكون مبادرة للمساعدة على نشر الوعي المجتمعي والقضاء علي كافة الإشاعات ومكافحة النشر بدون مصادر ونشر المعلومات السليمة من المصادر الرسمية والمحلية والعالمية مساعدة للمجتمع، موضحة أن الهدف الحالي من المبادرة هو رفع الوعي الصحي والاجتماعي بأخطار فيروس كورونا.