رئيس الوزراء الياباني يعلن حالة الطوارئ بجميع أنحاء البلاد لمواجهة كورونا

قرر رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، في محاولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلا؛ حسب ما أعلنه مسؤول حكومي ياباني اليوم الخميس.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن الحكومة اليابانية كانت قد أعلنت رسمياً الأسبوع الماضي حالة طوارئ لمدة شهر في العاصمة طوكيو و6 مقاطعات أخرى للحد من انتشار الفيروس.

وتمنح حالة الطوارئ، بناء على قانون معدل شهر فبراير الماضي، حكام المقاطعات السبع سلطة الدعوة لإغلاق المدارس وبعض الأعمال حتى نهاية عطلة الأسبوع الذهبي هذا العام في 6 مايو.