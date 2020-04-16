 تواصُل تطهير وتعقيم محاكم الإسكندرية للوقاية من كورونا - بوابة الشروق
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تواصُل تطهير وتعقيم محاكم الإسكندرية للوقاية من كورونا

عصام عامر
نشر فى : الخميس 16 أبريل 2020 - 3:03 م | آخر تحديث : الخميس 16 أبريل 2020 - 3:03 م

شهد مجمع محاكم غرب الإسكندرية، الكائن في منطقة الدخيلة، برئاسة المستشار محمد قمره، اليوم الخميس، حملة تطهير وتعقيم شاملة لكافة غرف وطوابق وقاعات المحكمة؛ للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وكانت محكمة محرم بك، تحت إشراف المستشار محمد المشد، رئيس محاكم شرق الإسكندرية الابتدائية، شهدت عملية تطهير وتعقيم شملت "غرف القضاة، والمداولة، ووكلاء النيابة، والمحامين، وأماكن حجز المحبوسين، وقاعات الجلسات والمحاكمات".

فيما شهدت محكمة الجنايات ومجمع محاكم الإسكندرية "محمد كُريم" الكائن في منطقة المنشية، عملية تطهير شاملة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية الذي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

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