الصليب الأحمر يحذر من كورونا والاضطرابات الاقتصادية

حذر مدير الشرق الاوسط باللجنة الدولية للصليب الاحمر فابريزيو كاربونى اليوم الخميس من أن الشرق الاوسط يواجه تهديدا مزدوجا يتمثل فى تفشى جماعي لفيروس كورونا فى مناطق الصراع إضافة إلى اضطرابات اجتماعية واقتصادية تلوح فى الأفق.

وأشار إلى انه قد يكون لكل من الازمتين الذين وصفهما بالزلزال عواقب وخيمة وشدد على ان البلدان المتضررة من النزاع فى الشرق الاوسط تحتاج إلى دعم عاجل لوقف انتشار الفيروس والتحضير لما قد يكون مدمرا.

وقال كاربونى أن فيروس كورونا يهدد بزلزال اجتماعى واقتصادى عالمى فيما ستكون التداعيات حادة فى مناطق الصراع في المنطقة حيث يتعامل الملايين بالفعل مع القليل من الرعاية الصحية والغذاء والمياه والكهرباء او فقدان سبل العيش وارتفاع الاسعار وتدمير البنية التحتية.

وأشار مسؤول الصليب الأحمر إلى أن الاحتياجات الانسانية ستتفاقم وستظهر احتياجات جديدة مالم يدرج المجتمع الدولى التوابع الاجتماعية والاقتصادية فى الاعتبار فى آليات الاستجابة ودعا الصليب الاحمر السلطات وجهات الاستجابة المحلية ان تحشد الدعم اللازمة الان لضمان حماية حياة المواطنين وسبل كسب عيشهم وامنهم الغذائى .

وقالت اللجنة الدولية إن التدابير الصحية العامة التي لا بد منها مثل الاغلاق وحظر التجوال تجعل من الصعب أو المستحيل لكثير من الاشخاص اعالة أنفسهم وأسرهم حيث اغلقت المتاجر الصغيرة والمقاهي التي كانت تضج بالحياة واصبحت لا تجد روادا كما ان الباعة المتجولين فقدوا زبائنهم والتحول إلى العمل عبر الإنترنت ليس حلا ممكنًا للجميع وحذر مسؤول الصليب الاحمر من انه وبمرور الوقت قد تتفاقم بشدة مستويات الجوع وسوء التغذية والأمراض المزمنة والضغط النفسى المرتبطة بالمشاكل الاقتصادية.

وقال مسؤول اللجنة الدولية الذى تناول فى بيانه دولا بعينها هى سوريا واليمن ولبنان والعراق والاردن وغزة ان اللجنة تبذل قصارى جهدها بالتعاون مع شركائها من الصليب الأحمر والهلال الأحمر لمساعدة الفئات الأشد ضعفا في المنطقة ولتعزيز الجهود لمنع انتشار الفيروس كما اشار الى ان اللجنة الدولية غيرت من طريقة عملها من اجل الحفاظ على سلامة موظفيها ومن يقدمون لهم المساعدة عبر مارعاة التباعد الجسدى فى اثناء عمليات توزيع المساعدات وارتداء معدات الحماية وتغيير طريقة ايصال مساعدات بعينها .