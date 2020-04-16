محافظ أسوان يوجه بعدم الازدواجية في توزيع المساعدات والإعانات

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على أهمية عدم الازدواجية في توزيع المساعدات والإعانات المالية والغذائية لضمان وصولها للمستحقين وعدم تكرار الصرف لنفس الشخص أو الأسرة وذلك في ظل تعدد المبادرات والمساهمات الإنسانية التي تدعمها المؤسسات الخيرية والمجتمع المدني بالتعاون مع المحافظة.

جاء ذلك أثناء عرض عوض زكي، مدير قطاع جنوب الصعيد بمؤسسة صناع الخير، على المحافظ مساهمتها في دعم الجهود المبذولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد وخاصة رفع مستوى معيشة العمالة غير المنتظمة والأسر الأكثر احتياجا تحت مبادرة (حماية) برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

وأشار مدير قطاع جنوب الصعيد لصناع الخير، ستقوم المؤسسة بصرف منحة مالية تصل لأكثر 1,2 مليون جنيه على 837 أسرة بواقع 500 جنية شهريا لكل أسرة وعلى مدار 3 أشهر وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للبريد، بجانب توزيع 1325 كرتونة مواد غذائية على 1100 أسرة بمختلف قرى ومدن المحافظة وخاصة المتضررة من انتشار فيروس الكورونا، وهو الذي يتوازى مع توزيع 1325 شنطة وقاية على نفس الأسر تضم عبوات من المواد المطهرة ومستلزمات طبية، ليستكمل ذلك بتوزيع شنط الوقاية على دور الأيتام والإيواء والمسنين، فضلا عن قيام المؤسسة بتوزيع 390 كرتونة غذائية وإعانات مالية بقرية الشهامة وهي إحدى القرى المستهدفة ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى من ضمن 11 قرية على مستوى المحافظة حيث يجري إحلال وتجديد 30 منزل وإنشاء حضانة أطفال تضم 4 فصول.