محافظ الشرقية: فتح مدارس بدلا من بعض منافذ توزيع منحة العمالة غير المنتظمة

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه تلقى إخطارًا أثناء تواجده في غرفة الأزمات بوجود زحام في بعض منافذ البريد التي تصرف المنحة الاستثنائية التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي للعمالة غير المنتظمة، مشيرًا إلى تلقي إخطارات من خمسة مراكز هي: الحسينية، وههيا، ومشتول السوق، وكفر صقر، وفاقوس.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، مساء أمس الأربعاء، أن التكدس حدث؛ نتيجة قلة وعي الأفراد وإحساسهم بعدم صرف المنحة في الموعد الخاص بها، لافتًا إلى أن عدد منافذ البريد داخل المحافظ 83 منفذًا تصرف المنحة لـ34 ألف مواطن على أربعة أيام.

وأوضح أن وزارة الداخلية ومجلس المدينة تدخلوا لتنظيم الأمور داخل الأماكن المزدحمة، ذاكرًا أنه تواصل مع المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقررا فتح المدارس وإغلاق المراكز المزدحمة؛ لأنها ضيقة.

وتابع محافظ الشرقية أن «الأفراد غير قادرة على استيعاب خطورة التزاحم»، قائلًا إن المحافظة تراقب منافذ البريد والأسواق المختلفة وتوفر الكراسي للمواطنين؛ لمنع أي نوع من الزحام.

وعن الزحام الذي شهده شارع البوسطة، أشار إلى تشكيل خمس لجان من الإشغالات والمباحث ومجلس المدينة؛ لإبعاد الأفراد، منوهًا أنه أغلق محلين بشكل نهائي داخل الشارع؛ بسبب التزاحم غير المبرر.

ولفت إلى أن شارع مولد النبي شهد زحامًا كمنقطة العتبة والموسكي في القاهرة؛ بسبب شهر رمضان والعيد، مستطردًا أنه تلقى إخطارًا بشجار بعض الأفراد على عربة تبيع الثوم من أجل الحصول على المنتج.