هشام نصر: لم يتغير شيء بخصوص موعد كأس العالم لكرة اليد

شدد هشام نصر، رئيس اتحاد كرة اليد، على ان إقامة كأس العالم مصر 2021 المقررة في يناير من العام القادم لم تتغير،وأن البطولة ستقام في موعدها.

وقال هشام نصر في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «القاهرة والناس»: «العالم كله متأثر حاليًا بفيروس كورونا، وبما أن مصر جزء من العام فقد يحدث تغيير، لكن حاليًا البطولة في موعدها».

وأضاف رئيس اتحاد اليد: «الاستعداد للبطولة يسير بصورة رائعة على كافة المستويات، تم الإنتهاء من الصالة المغطاة المتواجدة في العاصمة الإدارية بنسبة 95%، و أيضا الإنتهاء من الصالة التي تم إنشائها في مدينة 6 أكتوبر بنسبة 75%، و يتم أجراء تعديلات بسيطة على الصالة المغطاة رقم 1 باستاد القاهرة».

جدير بالذكر ان الاتحاد الدولي سبق وأعلن أن مونديال اليد في موعده.