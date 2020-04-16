الأطباء تطالب «الصحة» بمنح إجازات استثنائية لأصحاب الأمراض المزمنة

أرسلت النقابة العامة للأطباء، خطابا إلى وزيرة الصحة هالة زايد، قالت فيه إن العديد من جهات العمل ترفض تطبيق بعض القرارات على الأطباء، مثل قرار رئيس الوزراء بمنح بعض الفئات الأكثر عرضة لمضاعفات العدوى إجازات استثنائية، مثل أصحاب الأمراض المزمنة (سكر - ضغط - أمراض كلى - أمراض الكبد - أمراض القلب - الأورام)، بعد التقدم بشهادة صحية تثبت المرض، والسيدات الحوامل، والأمهات لأطفال أقل من 12 سنة (لرعاية أطفالهن ومنع نقل العدوى لهم).

وأوضحت النقابة، في خطابها التي حصلت "الشروق" على نسخة منه، أن العديد من جهات العمل ترفض تطبيق هذا القرار على الأطباء، مما يعد التفافا على الهدف المنشود، ويزيد من احتمالات نقل العدوى ومضاعفاتها للأطباء الذين قد يصبحوا نتيجة لذلك مصدرا لنقل العدوى لأسرهم وللمجتمع.

وأشارت إلى أن بعض جهات العمل تتعنت حتى في قبول الإجازات القانونية الوجوبية مثل إجازة رعاية الطفل، مع علمنا بعدم وجود حضانات ترعى الأطفال خلال فترة ذهاب الطبيبة للعمل.

وطالبت النقابة، وزيرة الصحة، بالتنبيه على جميع الجهات الطبية التابعة للوزارة بضرورة منح إجازات استثنائية لأصحاب الأمراض المزمنة والحوامل والأمهات التي ترعى أطفال أقل من 12 سنة، والتنبيه عليهم بعدم المماطلة أو تعطيل حصول الطبيبات على إجازات رعاية الطفل (الوجوبية).