ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في باكستان إلى 6505 حالات

أعلنت السلطات الباكستانية، اليوم الخميس، وصول حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى 6505، ووفاة 117 آخرين، بينما تماثل 1645 شخصًا للشفاء.

وأوضحت السلطات -في تصريحات نقلتها صحيفة (إكسبرس تريبيون) الباكستانية- أن حالات الإصابة بالفيروس في إقليم بنجاب وصلت إلى 3217، وسجل إقليم السند 1668 حالة إصابة، كما بلغت الإصابات في إقليم خيبر بختونخوا 912، و281 إصابة في إقليم بلوشستان، وإصابة 237 شخصا آخر في جيلجيت بالتستان، و145 في إسلام آباد، فضلا عن 46 في إقليم كشمير المتنازع عليه.

وأشارت الصحيفة إلى أن عدد حالات الإصابة بالفيروس استمر في الارتفاع رغم إغلاق باكستان للأسبوع الثالث على التوالي.

يذكر أن باكستان ظلت خالية من فيروس كورونا رغم قربها من الصين حتى 26 فبراير الماضي بعدما ثبتت إصابة شخص من مدينة كراتشي بعد عودته من إيران، وهي من بين أكثر البلدان التي سجلت أعداد كبيرة من الإصابات بالفيروس.