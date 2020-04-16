جهاز دمياط الجديدة: استمرار غلق الشاطئ والحديقة المركزية خلال أعياد الربيع

أكد المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، وضع خطة لمتابعة استمرار إغلاق جميع المنافذ المؤدية لمنطقة الشاطئ والحديقة المركزية والمتنزهات تحسباً لخروج المواطنين في ظل الاحتفالات الخاصة بأعياد الربيع.

وأشار إلى أنه نبه على جميع الفنادق والنوادي والقاعات بعدم قبول أي حجوزات لإقامة أي مظاهر احتفالات لما تمثله التجمعات من خطورة في انتشار فيروس كورونا، وكذا منع أي اشغالات أو تواجد للباعة الجائلين.

وطالب رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، جميع المواطنين التزام المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى خلال تلك الفترة، لحماية أنفسهم، مؤكدا اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.