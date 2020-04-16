أطفال أستراليون يكتبون رسائل للطاقم الطبي والمسنين لتخفيف آثار كورونا

رغم تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد في معظم بلدان العالم، وما خلفته من حزن وذعر لدى الكثيرين، إلا أن المحاولات الإنسانية لا تزال تكشف عن نفسها يوما بعد الآخر.

تقول جيما بول، المعلمة بمدرسة كانانوك الابتدائية في جنوب شرق ملبورن عاصمة فيكتوريا الأسترالية، إنه في نهاية الأسبوع عادة ما يكون الأطفال منشغلون بالحديث حول الأماكن والمنتزهات التي يذهبون إليها في العطلة.

ولكن على غير العادة، حينما سألت "بول"، تلاميذ صفها البالغون من العمر 10 سنوات، في آخر أسبوع دراسي لهم عما يريدون فعله، أرادوا كتابة الرسائل، وبدأ الأطفال وهو ممسكون بالورق الملون والأقلام، في كتابة رسائل شكر لكل من يساعد المجتمع على تخطي جائحة فيروس كورونا.

قالت إحدى الطالبات إنها تريد أن تشكر الحكومة على الجهد الذي تبذله، وطالب آخر أراد إرسال رسالة إلى مركز رعاية المسنين بالقرب من مكان عمل والدته؛ للتخفيف عنهم في وحدتهم، وبعضهم أراد شكر والديهم عما يفعلوه من أجلهم.

وتابعت "بول" أن "كتابة الرسائل هي وسيلة الأطفال للتعبير عن تعاطفهم ومساعدتهم، إنهم يعرفون أكثر مما نعتقد".

وكتبت الطالبة ويلو، العديد من الرسائل إلى الطاقم الطبي، وقالت والدتها جيري بيجوت، التي تعمل طبيبة، إن طفلتها البالغة من العمر 9 أعوام كانت مولعة بعمل الأطباء، ولذلك كتبت رسالة تشكر الطاقم الطبي والممرضات على صنع الأدوية وإنقاذ حياة الأشخاص الذين يحتاجون إليهم.

وقالت بيجوت، إن الرسائل أظهرت أن ويلو كانت على دراية تامة بما يجري، وما فعلته كان تعبيرا عن القيام بدورها تجاه الأزمة، مضيفة: "عندما سمعنا عن الفيروس كانت تغني للأطباء وهي تغسل يديها، وتقول لي: (أمي هناك العديد من كبار السن في خطر؛ لذلك علينا أن نغني لهم)".

قالت تشيلسي هايد، عالمة النفس التربوي في جامعة ملبورن، إن تلك المشاريع الإبداعية كانت الطريقة المسيطرة على الأطفال للتعبير عما بداخلهم، مردفة أن البالغين يجب أن يحذو حذوهم؛ لأن كتابة الرسائل هي الوسيلة لخلق نقاط اتصال وتعزيز الشعور بالانتماء الذي لا يعتمد على التكنولوجيا، ومن الجميل أن نعود إلى تلك الطريقة.

وأضافت أن الباحثين يخبروننا منذ سنوات أن الامتنان يعزز صحتنا العقلية، والآن هو الوقت المناسب لاتخاذ ذلك في الاعتبار؛ إذ أن تلك الطريقة تشجعنا على التفكير في الأشياء الجيدة والتخفيف من حدة الوضع في ظل تلك الأزمة؛ لذا فإن ممارسة البالغين للامتنان مهمة بنفس القدر، مستطردة أن تلك الفترة عصيبة بالنسبة للكثير من الناس وكتابة الرسائل هي الطريقة التي يمكن أن نقدم بها المساعدة، وبخاصة من جانب الأطفال.

واتفقت معها ديان فيلا برودريك، رئيسة قسم الأبحاث في مركز علم النفس بجامعة ملبورن، وقالت إنه من المهم للأطفال أن يكونوا قادرين على التعبير عن أنفسهم بطريقة آمنة ومريحة في تلك الأوقات العصيبة.

وتابعت: "غالبًا ما تشغلنا الأحداث السلبية وتتلاشى النقاط الإيجابية في الخلفية، خاصةً أثناء الأزمات"، مردفة أن التعبير عن الامتنان طريقة جيدة للتعرف على بعض الصفات والسلوكيات الإيجابية والاعتراف بها في الآخرين ومن ثم أخذ الوقت للتعبير عنها.

وقالت: "هناك قاعدة بحثية قوية تدعم حاجة الناس إلى اتخاذ خياراتهم الخاصة، والشعور بأنهم يساهمون في شيء مهم، من خلال التواصل بشكل مفيد مع الآخرين إذا كانوا يريدون الحفاظ على الصحة النفسية".

وقد يكون من المفيد التفكير في القيام بشيء جيد للآخرين، ولذلك علينا في هذه الفترة العصيبة أن نركز على الأشياء الجيدة وننحي الأشياء السيئة جانباً لتساعدنا على تجاوز الأمر.