روسيا: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 27 ألفا و938 شخصا

أعلن المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، عن تسجيل 3448 إصابة جديدة بالفيروس في 78 إقليماً من أقاليم البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 27 ألفا و938 إصابة.

وأفاد بيان للمركز الروسي، اليوم الخميس، بأنه تم تسجيل 3448 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في 78 إقليماً روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل عدد الإصابات المؤكدة في 84 إقليماً بعموم روسيا إلى 27 ألفا و938 إصابة.

وأضاف البيان أن العاصمة الروسية (موسكو) كان لها النصيب الأكبر في عدد الإصابات الجديدة بـ1370 إصابة، و467 إصابة بضواحيها، فيما سجلت مدينة (سان بطرسبورج) 154 إصابة.

وأشار البيان إلى مغادرة 318 شخصا المستشفى خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس، ليبلغ إجمالي الذين تعافوا من الفيروس 2304 أشخاص، موضحا تسجيل 34 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد في روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات 232 شخصا في عموم روسيا.