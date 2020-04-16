رئيس الوزراء الباكستاني يشيد بقرار مجموعة العشرين لتخفيف عبء الديون للدول النامية

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أشاد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان -اليوم الخميس- بقرار مجموعة العشرين وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي؛ لتخفيف عبء الديون للدول النامية بما فيها باكستان.

وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية أن تصريحات عمران خان جاءت في لقائه في مكتبه باسلام آباد اليوم مع مستشاره للشؤون المالية الدكتور حفيظ شيخ.

وأبلغ المستشار حفيظ شيخ، رئيس الوزراء عمران خان عن موافقة صندوق النقد الدولى على تمويل إضافي بقيمة 1.4 مليار دولار أمريكي لباكستان للتعامل مع التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا، كما أطلع على آخر المستجدات حول التقدم في الحزمة الاقتصادية من الحكومة للشعب.