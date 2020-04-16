قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة اتخذت كل الإجراءات الاحترازية الاستباقية؛ لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، معقبًا: «الحكومة لها طاقة وقدرة ولن نستطيع الوصول لمرحلة نمنع فيها التزاور بين الأفراد في المنازل، ومش هنعين عسكري على كل مواطن»، وفقًا لتعبيره.

وأضاف «سعد» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء الخميس، أن هناك جزء يتعلق بوعي المواطن في مكافحة فيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى أن قرارات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التي أعلنها بشأن يوم شم النسيم تعد تطبيقًا لحظر جزئي مشدد.

وعن مدى إمكانية منع الحكومة للميكروباصات، أشار إلى أن الميكروباص وسيلة نقل خاصة يتم التعامل معها مثل السيارة الخاصة للمواطنين، لافتًا إلى أنه من الوارد بحث آليات للتعامل مع أصحاب هذه المركبات خلال شم النسيم.

ولفت متحدث الوزراء إلى إرسال خطابات رسمية إلى القرى بالمحافظات لمنع نزول الأفراد إلى الشواطئ، قائلًا إنه سيتم شن حملات تفتيشية، تملك حق الضبطية القضائية؛ لضبط أي نوع من الاختراق أو التجمع للمواطنين على الشواطئ، فضلًا عن توقيع الغرامات المالية على أصحاب هذه الأرض حال المخالفة.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، عن اتباع إجراءات مشددة يوم شم النسيم، بتطبيق إجراءات الحظر الخاصة بيومي الجمعة والسبت، من الغلق الكامل للمولات والمحال التجارية، خلال هذا اليوم.

كما أعلن عن الغلق الكامل لكل المتنزهات والحدائق العامة والشواطئ؛ لمنع التجمعات خلال شم النسيم، بالإضافة إلى إيقاف كل وسائل النقل العام بما يشمل السكة الحديد، ومترو الأنفاق، وأتوبيسات النقل العام، ووسائل النقل النهري، وإيقاف كل أتوبيسات الرحلات التي تنتقل بين المحافظات أو بين المدن والشواطئ؛ للحد من الكثافات.