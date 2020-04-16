نائب محافظ الجيزة يتفقد الخدمات المقدمة لأهالي المعتمدية خلال العزل الصحى

تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، قرية المعتمدية، للوقوف على الخدمات المقدمة للأهالى، ضمن إجراءات الحجر الصحى بالقرية والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لفيروس كورونا، حفاظا على سلامة المواطنين وللوقوف على مدى صحتهم وتلبية احتياجاتهم.

وذكر بيان صادر عن المحافظة، مساء اليوم، أن نائب المحافظ اطمئن على تقديم جميع الخدمات والسلع الغذائية والتموينية للأهالي القرية، وأن جميع المخابز بالقرية تعمل بصفة منتظمة ومستمرة.

ووجه نائب المحافظ خلال جولته التفقدية، باستمرار أعمال التعقيم والتطهير لشوارع القرية

والاهتمام بمنظومه النظافة ورفع القمامة أول بأول، وتقديم كافة الخدمات الصحية والاحتياجات الأساسية لأهالي القرية بناء على تعليمات المحافظ أحمد راشد.