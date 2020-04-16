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عضو «محلية النواب»: من أنصار تطبيق الحظر الكامل في شم النسيم

النائب ممدوح الحسينى
النائب ممدوح الحسينى
هديل هلال
نشر فى : الخميس 16 أبريل 2020 - 3:23 ص | آخر تحديث : الخميس 16 أبريل 2020 - 3:23 ص

قال النائب ممدوح الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية لمجلس النواب، إن التحكم في أعداد الأفراد القادمين إلى المحافظات من خارجها ليس سهلًا، نافيًا وجود قانون؛ لمنع الأفراد من القدوم إلى المحافظات المختلفة.

وأضاف «الحسيني» خلال لقاء لبرنامج «التاسعة»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، مساء أمس الأربعاء، أن تحديد نسبة إشغال 25% داخل الفنادق سيؤدي إلى كارثة، متسائلًا: «كيف تستطيع اختيار 25% من الأفراد؟ وأين سيذهب الباقي؟ هناك أفراد من داخل وخارج المحافظة سيتحايلون على القانون».

وأكد أنه من أنصار تطبيق الحظر الكامل في شم النسيم يومي الأحد والاثنين، لافتًا إلى أن التطبيق بشكل كامل يساهم في المحافظة على حياة الفرد ولا يمنح الفرصة للخروج والتنزه والتجمع.

وعن محافظة الفيوم التي ينتمي إليها، أوضح أنها محافظة مفتوحة ويوجد بها العديد من الأماكن السياحية كبحيرة قارون ووادي الريان ووادي الحيتان والسواقي، معقبًا: «إذا تحكمت في المواطنين القادمين من خارج المحافظة، لن أستطيع التحكم في المواطنين داخل المحافظة».

وكلّف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المحافظين خلال اجتماع المحافظين، أمس الأربعاء، بالغلق الكامل ودون تهاون لأية حدائق عامة أو متنزهات أو شواطئ، وأية أماكن قد تشهد تجمعات، وتشديد المتابعة في المحافظات الساحلية أو التي بها مراكب نيلية، وكذا الميادين العامة التي بها مناطق خضراء، وردع أية محاولة لمخالفة القرارات المتخذة، بأقصى درجات القوة، بالتعاون مع مديريات الأمن


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