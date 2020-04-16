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ترامب يهدد بفض جلسات الكونجرس بمجلسيه

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

نشر فى : الخميس 16 أبريل 2020 - 4:37 ص | آخر تحديث : الخميس 16 أبريل 2020 - 4:37 ص

(د ب أ)

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديدا صريحا بفض جلسات مجلسي الكونجرس، مشيرا إلى إحباطه من المشرعين الذين يمنعونه من إجراء تعيينات لمسؤولين في إدارته.

وستكون تلك الخطوة غير مسبوقة في تاريخ الولايات المتحدة.

وعندما يتم فض جلسات الكونجرس رسميا، يكون باستطاعة الرئيس تعيين مسؤولين بدون موافقة المشرعين.

وقال ترامب من حديقة البيت الأبيض خلال مؤتمر صحفي بشأن فيروس كورونا: "إذا لم يوافق مجلس النواب على هذا الفض، سأمارس سلطتي الدستورية بفض مجلسي الكونجرس".

يشار إلى أن مجلسي الشيوخ والنواب يعملان حاليا على أساس مخفض من حضور الأعضاء بسبب أزمة فيروس كورونا.

وقال ترامب إن بعض التعيينات المعلقة تتصل بالجائحة.


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