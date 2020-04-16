كندا: ارتفاع عدد إصابات كورونا إلى 28 ألفا و381 حالة

أعلنت وزارة الصحة الكندية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد ليصل إلى 28 ألفا و381 إصابة، بينما بلغ عدد الوفيات أكثر من 1000 شخص.

وذكرت الوزارة، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم"، أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد بلغ 28 ألفا و381 إصابة، في حين بلغ عدد الوفيات 1010 أشخاص.

وأشارت الوزارة إلى أن أغلب حالات الإصابة بالفيروس مسجلة في مقاطعتي كيبيك 14 ألفا و860 حالة، وأونتاريو 8447 حالة.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس "كوفيد 19" عبر العالم، مليوني شخص، والوفيات أكثر من 130 ألفا.