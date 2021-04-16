قال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، إن الجامعة خطت خطوات ثابتة في كل المجالات، بدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأضاف نجم، في مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، الذي يقدم عبر فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الجمعة، أن الجامعة بدأت تظهر بقوة في تصنيفات الجامعات الدولية المعروفة منذ عام 2018، مشيرًا إلى تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى، الخدمية والطبية والقومية.

وذكر أن جامعة حلوان الأهلية ستكلف الجامعة 2 مليار جنيه، موضحًا أنه تم وضع حجر الأساس لها في يوم 20 فبراير الماضي، إلى أن الدور الأول بدأ يظهر في ست مباني بالتوازي.

وأكد أن الجامعة تعمل على توفير بيئة محفزة وداعمة للبحث العلمي والابتكار، وكذا تعزيز التواجد الدولي في صورة برامج مشتركة، مضيفًا أن البحث العلمي هو ما ساعد الجامعة في تحقيق مراكز مرتفعة في التصنيفات العالمية.

وأجرى الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أمس، جولة تفقدية لمنشآت الجامعة الأهلية الحديثة لمتابعة تطورات البناء بعد الانتهاء من وضع الأسس لثمانية مبانٍ والوصول لمرحلة صب الأسقف للطابق الأول من كل مبنى في وقت قياسي، وذلك على مساحة ٦٥ فدانا من خلال تضافر جهود العاملين بدعم ورعاية الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة.