مقتل 4 من أسرة واحدة في انفجار قنبلة بجنوب أفغانستان

قال مسؤول أفغاني اليوم الجمعة إن أربعة أفراد من أسرة واحدة لقوا حتفهم في انفجار قنبلة زرعت على جانب طريق بإقليم قندهار، جنوبي البلاد.

وأوضح متحدث باسم قائد الشرطة، جمال باراكزاي، أن الانفجار وقع في منطقة شاه والي كوت، في وقت متأخر أمس الخميس.

وأفادت الشرطة بأن الضحايا طفلان وامرأة ورجل من سكان المنطقة.

وأكد عضو المجلس الإقليمي، سيد أحمد سيلاب، وقوع الانفجار.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الحادث، ولكن من المعروف أن مسلحي طالبان يقومون بشكل منتظم بزرع متفجرات لاستهداف قوات الأمن، وهو ما يسفر غالبا عن ضحايا مدنيين.

وبحسب بيانات بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما)، أسفر الصراع في أنحاء البلاد عن مقتل 573 مدنيا وإصابة 1210 خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، بزيادة نسبتها 28 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.

ومن الأمور المثيرة للقلق بشدة أن الزيادة في القتلى والمصابين من النساء والأطفال خلال الربع الأول، بلغت 37 في المئة و23 في المئة على الترتيب.