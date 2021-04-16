ميركل تفوز بجائزة حقوقية من أقليات غجر الروما والسينتي لجهودها في حفظ حقوقهم

فازت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بجائزة حقوق المواطن الأوروبي التي تمنحها أقليات غجر السينتي والروما.



وقال مركز التوثيق والثقافة والمجلس المركزي لأقليات السينتي والروما الألمان في مدينة هايدلبيرج اليوم الجمعة، إن ميركل شنت حملة بطريقة خاصة من أجل حفظ حقوق هذه الأقليات والاعتراف بتاريخها الممتد لما يزيد عن 600 عام في أوروبا وألمانيا.



وتتسلم المستشارة الجائزة التي تقدم كل عامين وتبلغ قيمتها 15 ألف يورو يوم الاثنين بعد المقبل / الموافق للسادس والعشرين من الشهر الجاري، خلال حفل توزيع الجوائز الذي يعقد رقميا.



تهدف الجائزة إلى أن تكون إشارة إلى المسؤولين عن السياسة وإلى وسائل الإعلام والجماعات الاجتماعية في أوروبا للعمل ضد الصور النمطية والأحكام المسبقة المتجذرة من أجل التغلب تدريجيا على التهميش اليومي للأقليات.



كان الفائز بجائزة الحقوق المدنية لعام 2019 هو الرئيس السلوفاكي السابق أندريه كيسكا.