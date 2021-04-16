موديرنا الأمريكية تنوي خفض حجم عمليات تسليم لقاحات كورونا لعدد من الدول

أعلنت شركة موديرنا الأمريكية، أنها ستعمل على تخفيض حجم عمليات تسليم اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد المتوقعة خلال الربع الثاني، والموجهة إلى عدد من الدول حول العالم.

وأوضحت الشركة، في بيان نقلته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الجمعة، أن من بين هذه الدول المملكة المتحدة وكندا، مشيرة إلى أن السبب في ذلك يعود إلى مشكلات في سلسلة التوريد.

وأضافت أنه "مع الأخذ في الحسبان العرض والطلب والتوزيع الحاليين، فإن موديرنا ستقوم بإجراء تعديلات على كميات التسليم المتوقعة للربع الثاني في عدد من البلدان بما في ذلك كندا والمملكة المتحدة"، مشيرة إلى أن هناك "نقصاً في الجرعات المقدرة مسبقاً من سلسلة التوريد الأوروبية".