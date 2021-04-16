أحمد العوضي عن مسلسل «اللي ملوش كبير»: نجاح حقيقي

أعرب الفنان أحمد العوضي،عن سعادته إزاء ردود الأفعال الإيجابية التي تلقاها عن مشاركته في مسلسل "اللي ملوش كبير"،والذي يخوض به ماراثون دراما رمضان لهذا العام.



ونشر العوضي عدة صور له اليوم الجمعة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، وعلق قائلا: "النجاح الحقيقي مش بيستخبى.. ألف شكر لكل راجل جدع بيبعت لي عن حبه لسيف الخديوي علي الله حكايتكم".



مسلسل "اللى مالوش كبير" سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري،وبطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، خالد الصاوى، دنيا عبد العزيز، محمود حافظ، أحمد عبد الله محمود، أحمد سعيد عبد الغنى، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض، فتوح أحمد، كريم عبد الخالق وآخرين ، وعدد كبير من النجوم الشباب.



ويجمع العمل بين الزوجين ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي للمرة الثانية، بعد أن التقيا سويا في رمضان عام 2019 من خلال مسلسل «لأخر نفس» وكان شرارة الحب بينهما.



وتجسد ياسمين عبدالعزيز خلال أحداث المسلسل شخصية "غزل"، الفتاة القوية التي تنتمي لطبقة شعبية،وتدخل في صراع مع أحمد العوضي الذي يجسد شخصية "سيف الخديوي" ومتزوج من الفنانة دينا فؤاد ولا يوجد بينهما أي مشاعر، وفي ظل الصراع بين "سيف" و"غزل" يتعاونان سويا ويضطران لمواجهة عنصر الشر الذي يجسده الفنان خالد الصاوي.