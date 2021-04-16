أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 2501 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 504 آلاف و800 إصابة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

وأشارت الوزارة في بيان اليوم الخميس، إلى تسجيل 31 حالة وفاة جديدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 6809 حالات، في حين يرقد 795 شخصا في وحدات العناية المركزة، إلى جانب 225 شخصا على أجهزة التنفس الصناعي في المستشفيات.

وذكرت الوزارة أن عدد الفحوص المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 19166 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.