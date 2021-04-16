جنوب إفريقيا تبدأ حملة التلقيح ضد كورونا بتطعيم كبار السن

اتخذت جنوب إفريقيا الخطوة الأولى في حملتها للتطعيم الجماعي، اليوم الجمعة وبدأت التسجيل الإلكتروني لكبار السن للحصول على اللقاحات ضد فيروس كورونا بداية من الشهر المقبل.



وسيقدم لقاح كورونا أولا للأشخاص من أعمار 60 عاما أو أكبر إذ يعدون الفئة الأكثر عرضة لدخول المستشفيات أو لخطر الوفاة بسبب كورونا.



وتعتمد حملة التطعيم في جنوب إفريقيا على ملايين الجرعات من لقاح "فايزر-بيونتيك" التي ستصل إلى البلاد خلال أسابيع.



وحتى الآن، قدمت جنوب إفريقيا اللقاح فقط لنحو 290 ألف شخص من 1.2 مليون عامل بالرعاية الصحية، مستخدمة لقاح "جونسون آند جونسون". لكن الحكومة أعلنت هذا الأسبوع أنها ستعلق استخدام اللقاح للعاملين بالصحة بعد توصية من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية عقب تقارير أولية كشفت حدوث جلطات دم نادرة لدى ستة أشخاص من بين نحو 7 ملايين شخص تلقوا لقاح "جونسون آند جونسون" في الولايات المتحدة.



لكن لم تسجل حالات إصابة بجلطات دم في جنوب إفريقيا، التي تعتمد لقاح "جونسون آند جونسون" بجرعته الواحدة في إطار أبحاث دراسة إذ لم يصرح باستخدامه العام بعد في البلاد، وفقاً لموقع روسيا اليوم الإخباري.