ميركل تتلقى تطعيما ضد كورونا بلقاح أسترازينيكا

تلقت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، اليوم الجمعة أول جرعة تطعيم ضد كورونا.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن ميركل تلقت تطعيما بلقاح "أسترازينيكا" البريطاني-السويدي.

وقالت ميركل على لسان المتحدث عبر "تويتر: "أنا سعيدة لأنني تلقيت أول تطعيم بأسترازينكا اليوم... أود أن أشكر كل من شارك في حملة التطعيم - وكل من تم تطعيمه. التطعيم هو مفتاح التغلب على الجائحة".

تجدر الإشارة إلى أن ميركل تبلغ من العمر 66 عاما، وبالتالي تندرج ضمن مجموعة الأشخاص المؤهلين للحصول على لقاحات "آسترازينيكا" في ألمانيا.

وأوصت السلطات الصحية في ألمانيا باستخدام "أسترازينيكا" فقط مع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما. ويتاح للأشخاص الأصغر سنا، الذين ليس لديهم مخاطر مرتفعة للتعرض لتجلطات دومية، الحصول على هذا التطعيم طواعية عقب تقديم تقييم طبي. ولطالما أكدت ميركل أنها لن تتلقى التطعيم إلا عندما يحين دورها في قائمة الأولويات.