البنك الدولي يخصص 19 مليون دولار لليمن لمواجهة الجائحة

أعلن نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، يوم الخميس، تخصيص منحة طارئة إضافية لليمن قدرها 19 مليون دولار لمواجهة جائحة كورونا.

وقال بلحاج، خلال لقاء افتراضي مع وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني واعد باذيب، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبث من عدن والرياض، إن "المنحة الطارئة مقدمة من مؤسسة التمويل الدولية بالشراكة مع المملكة المتحدة لرفع مستويات الاستجابة لكورونا المستجد وتوفير اللقاحات في اليمن"​​​.

وأضاف أن "البنك الدولي يولي اليمن اهتماما كبيرا، والعمل جار لحشد جميع الموارد المتاحة للمحفظة القادمة"، مؤكدا "استعداد فريق البنك لاستئناف أعماله في اليمن في القريب العاجل، وبمجرد رفع حظر السفر المفروض على الدول بسبب جائحة كورونا".

من جهته، دعا وزير التخطيط اليمني، البنك الدولي إلى "الاستمرار في المساهمة بتوفير اللقاحات لتجاوز الآثار الصحية الكارثية للموجة الثانية من جائحة كوفيد-19 بما يعزز دور القطاع الصحي للاستجابة السريعة، والاهتمام بمشاريع المياه والصرف الصحي التي تسهم في تحسين الوضع الصحي المتدهور في اليمن".

وفي 21 ديسمبر الماضي، أعلنت الحكومة اليمنية تخصيص البنك الدولي منحة لليمن بقيمة 204 ملايين دولار أمريكي لتمويل الاستجابة الطارئة للحماية الاجتماعية والتصدي للجائحة.